Das wechselhafte Aprilwetter hat auch die heute beginnende 45. LKW Friends on the road Lavanttal Rallye fest im Griff. Abgesehen von der anspruchsvollen Streckenführung bereitet den Fahrern vor allem die Prognose für das Wochenende Kopfzerbrechen. Nässe und Kälte drängen immer mehr in den Vordergrund, lassen die Köpfe in der Servicezone bezüglich der passenden Reifenwahl rauchen. Dem Organisationspersonal des MSC Lavanttal boten sich bereits am Dienstag zeitweise Schneefahrbahnen. Daher entschied man sich auch dazu, Winterreifen zuzulassen. Während die Organisatoren ursprünglich mit bis zu 50.000 Zuschauern am Rennwochenende rechneten, dürfte sich die Zahl aufgrund der Witterung nun deutlich nach unten schrauben.



Sportlich dürfte es an der Spitze, wie vom gesamten Fahrerlager prophezeit, zu einem Zweikampf zwischen Simon Wagner und Hermann Neubauer kommen. „Die Rolle des Gejagten ist eine, an die wir uns zumindest in Österreich schon gewöhnt haben. Neubauer wird wohl wieder der härteste Gegner sein. Er fährt mit uns fast auf Augenhöhe, und was dabei herauskommt, darauf können sich die Fans rund um Wolfsberg sicher wieder freuen“, geht auch Gerald Winter, Co-Pilot von Staatsmeister Wagner, von einem packenden Duell aus.