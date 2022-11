Genau 50 Jahre nach dem letzten WM-Lauf in Österreich, ein halbes Jahrhundert nach der letzten Alpenfahrt, einer WM-Rallye, die auf eine Geschichte ähnlich der Rallye Monte Carlo zurückblicken darf, werden die besten Rallyepiloten der Welt wieder in Österreich gastieren.

Nach dem Aus der Rallye Catalunya und der Rallye Ypern in Belgien wurde die Rallye Zentraleuropa in den WM-Kalender 2023 aufgenommen. Es ist im Grunde eine Ausbaustufe der Drei-Städte-Rallye in Bayern. Mit Start in Prag, Prüfungen am ersten Tag in Tschechien, mit einem Rallyezentrum in Passau, mit Prüfungen am Samstag in Bayern und am Sonntag in Oberösterreich inklusive der Power-Stage.

© kk/fia

Gleich drei Sportverbände, der tschechische Verband, der ADAC und die Austrian Motorsport Federation (AMF) haben es geschafft, eine WM-würdige Rallye auf die Beine zu stellen. Laut Kalender wird die Rallye vom 26. bis 29. Oktober stattfinden.

Die Rallye-WM ist umwelttechnisch längst einen Schritt vor der Formel 1. Die FIA World Rally Championship wird mittlerweile in mehr als 150 Nationen übertragen. Die Fahrzeuge in der Topklasse (Rallye 1) demonstrieren mit effizienter Hybridtechnik und nachhaltigem, hundertprozentig fossilfreiem Kraftstoff Zukunftstechnologie wie auch neue Wege der Mobilität und sind damit ein wichtiger Multiplikator in Sachen Nachhaltigkeit. Auf den Verbindungsetappen können moderne Rallyeautos rein elektrisch fahren.