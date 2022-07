81 Teams sind für die heurige Rallye Weiz angemeldet, alle werden bereits am Donnerstagabend ab 19 Uhr bei der traditionellen Opening Party in der Europa-Allee vorgestellt. Am Mikrofon ist heuer neben der bekannten Weizer Rallye-Stimme Peter Bauregger auch erstmals dessen Sohn Nico. Die Autos sind in verschiedenste Kategorien eingeteilt: Neben den allradgetriebenen Boliden, die um die Staatsmeisterschaft kämpfen, gibt es zahlreiche zweiradgetriebene Fahrzeuge und ältere Boliden, die in der historischen Europameisterschaft oder Staatsmeisterschaft gewertet werden und das Herz der Motorsportfans höher schlagen lassen.