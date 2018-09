Facebook

Rene Rast © GEPA pictures

Es war ein Wochenende zum Vergessen für Lokalmatador Lucas Auer bei seinem Heimspiel auf dem Red-Bull-Ring in Spielberg. Am Samstag nahm ihn ein verpatzter Boxenstopp die Hoffnungen auf eine bessere Position zu Nichte, im Qualifying am Sonntag hatte der Tiroler mit Bremsschwierigkeiten sowie erneuten Gesundheitsproblemen zu kämpfen. 15 Minuten vor Rennschluss beendete Auer aufgrund eines technischen Defekts das Rennen. "Das Problem ist leider schon früh los gegangen und wir hatten am Wochenende vier Schlüsselmoment und haben dabei immer einen Fehler gemacht. Der Speed war ja da. Abhaken, auskurieren und voller Fokus auf Hockenheim. Wenn wir einmal alles hinbekommen stehen wir dort ganz vorne, aber zuerst müssen wir die Fehlerquote herunter bekommen", so Auer.

Philipp Eng versprach nach dem ersten Rennen vollen Angriff, dennoch schaute nur Platz neun heraus. "Es war ein sehr positives Erlebnis vor den vielen heimischen Fans. Sportlich wäre sicher mehr drin gewesen." Der Sieg ging erneut an Rene Rast – seinem vierten in Folge - vor seinem Audi-Markenkollegen Nico Müller und Mercedes-Pilot Gary Paffett.

In der Gesamtwertung führt Paul Di Resta (217) zwei Rennen vor Schluss knapp vor Paffett (210) und Rast (174). Das Saisonfinale steigt am 13./14. Oktober auf dem Hockenheimring.

Fakten Sonntag-Ergebnisse DTM in Spielberg: 1. Rene Rast (GER) Audi RS 5 57:45,704 - 2. Nico Müller (SUI) Audi RS 5 +0,421 - 3. Gary Paffett (GBR) Mercedes-AMG C 4,700 - 4. Paul Di Resta (GBR) Mercedes-AMG C 6,963. Weiter: 9. Philipp Eng (AUT) BMW M4 24,830. Ausgeschieden (u.a.): Lucas Auer (AUT) Mercedes-AMG C. Gesamtwertung (nach 18 von 20 Rennen): 1. Di Resta 217 - 2. Paffett 210 - 3. Rast 174- Weiter: 7. Auer 118 - 9. Eng 96

Auer im Qualifying mit Bremsproblemen

Um 13.30 Uhr ging es in der Steiermark wieder richtig rund, als das 2. DTM-Rennen in Spielberg auf dem Red-Bull-Ring begann. Mercedes-Pilot Gary Paffett, nach dem gestrigen Tag garantiert mit Wut im Bauch, holte sich im Qualifying vor Nico Müller (Audi) und Paul di Resta (Mercedes) die Pole Position. Der Brite fiel am Samstag nämlich nach einer chaotischen Startrunde und einer Berührung mit Bruno Spengler ans Ende des Feldes zurück und wurde "nur" 10. Das versprach Spannung im Kampf um die Meisterschaft, denn Paffett lag vor dem Rennen am Sonntag nur neun Zähler hinter dem Führenden Di Resta.

Nicht so erfreulich war das Qualifying aus rot-weiß-roter Sicht: Philipp Eng (BMW) startete von der zehn, Lucas Auer (Mercedes) nur von der 14. Der Tiroler, seit Tagen schon durch einen Magen-Darm-Virus geschwächt, hatte immense Bremsschwierigkeiten und konnte erst kurz vor Qualifying-Ende raus. "Das ist eigentlich ein einfaches Problem. Ich hatte keine Chance, das wars. Jetzt heißt es wieder von hinten starten und hoffen, dass alle anderen ausfallen", so ein bitter enttäuschter Auer, dessen Gesundsheitszustand sich wieder verschlechtert hat. Der fünffache Rallye-Weltmeister Sebastien Ogier musste wieder von ganz hinten ran.

