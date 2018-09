Facebook

Am Sonntag wird es auf dem Red-Bull-Ring in Spielberg noch einmal richtig spannend. Nach dem turbulenten Rennen, indem das Audi-Trio Rene Rast, Mike Rockenfeller und Nico Müller die Nase vorne hatte - "Teamwork statt Teamorder" hieß es bei der Pressekonferenz - wollen heute die beiden Lokalmatadore Lucas Auer (Mercedes) und Philipp Eng (BWM) zeigen, was sie wirklich drauf haben. Wie sagen die zwei so schön: "Neuer Tag, neue Chance!" Die Trainingsbestzeit Sonntagmorgen sicherte sich der gestrige Dritte, Nico Müller vor Edoardo Mortara. Auer beendete das Training als Zehnter, Philipp Eng als 15. Das Qualifying beginnt um 10.35 Uhr, das Rennen um 13.30 Uhr.

