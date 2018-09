Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sebastien Ogier © Daimler AG; GEPA

Wie hat sich Ihr Debüt in der DTM angefühlt?

SÉBASTIEN OGIER: Ich sag’s einmal so, es waren die schlechtesten Bedingungen, die ich mir für meine Premiere vorstellen hätte können, es war zäh. Der zweite Teil des Rennens war echt gut von mir und stimmt mich positiv für heute.



Wie fühlte es sich an so ohne Partner an Ihrer Seite?

(lacht) Keine Angst, ich fühl’ mich keineswegs verloren, mir geht’s gut. Die Strecke hat gefühlt nur acht Kurven, das kommt mir entgegen.



Wie sah Ihre Vorbereitung generell aus?

Ich hatte im August eineinhalb intensive Trainingstage in Vallelunga. Die sind positiv verlaufen, der Speed war gut. Aber da mein Fokus der Rallye-WM gilt, stand die DTM im Hintergrund. Ich habe mir Rat geholt, Videos gesehen. Aber: Die Praxis und die Theorie sind selten das Gleiche. Mein Ziel: so wenig Fehler wie möglich machen.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.