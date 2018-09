Am DTM-Schauplatz Ein Ballett für den flinken Reifentanz

Sie sind die stillen Helden im Motorsport. Im Mercedes-Team sind heuer in Spielberg 64 Mechaniker im Dauereinsatz.

Am DTM-Schauplatz

Fokus beim Pit-Stop-Training. Markus Hetzler und Nader el Bayar (links oben) lieben ihren Job © Daimler AG (2)

Während die beiden DTM-Piloten Edoardo Mortara und Daniel Juncadella die Boxengasse auf dem Red-Bull-Ring mit dem Fahrrad inspizierten und die Mercedes-Mitarbeiter mit einem gut gelaunten „Good morning“ begrüßten, dröhnte ein atemberaubendes „Go, go, go“ aus der Boxengasse. Und das um exakt 9.10 Uhr in der Früh – Pit-Stop-Training als Muntermacher. An einem DTM-Rennwochenende findet nämlich von Donnerstag bis Sonntag einmal täglich eine sogenannte Boxenstopp-Session für die Mechaniker-Mannschaft statt.

