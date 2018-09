Neben der DTM macht auch die Formel 3 am Wochenende Station in Spielberg. Im Rampenlicht steht Michael Schumachers Sohn Mick (19).

Ein Selfie mit dem kommenden Superstar? Mick Schumacher gibt in der Formel 3 bereits sehr erfolgreich Gas © APA

Die faszinierenden und denkwürdigen Augenblicke des siebenfachen Formel-1-Weltmeisters bleiben unvergessen. In Spielberg ist der Name Schumacher heuer in aller Munde, denn Mick Schumacher, der 19-jährige Sohn von Michael, sorgt in seiner Formel-3-Saison für Furore. Er wird zweifelsohne für die Fans auf dem Red-Bull-Ring das begehrte Fotomotiv schlechthin sein. „Für mich war Spielberg schon immer eine meiner absoluten Lieblings-Rennstrecken, schon in der Formel 4. Es ist ein Formel-1-Track, und es ist besonders, weil auch mein Vater hier gefahren ist“, offenbart Schumacher.

