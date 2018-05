Facebook

© BMW/Greg Beadle

DTM-Chef Gerhard Berger freut sich bei der Premiere des Deutschen Tourenwagen Masters (DTM) in Misano über einen "prominenten Gaststarter". Alessandro Zanardi, 51 Jahre und seit seinem Horror-Unfall 2001 auf dem Lausitzring beinamputiert, wird Ende August zwei Läufe auf einem für ihn umgebauten BMW fahren. Zanardi wird in einer Mitteilung zitiert, das dies "eine der härtesten Herausforderungen ist, denen ich mich in meiner Rennsportkarriere je gestellt habe".

Die drei DTM-Hersteller, Mercedes, Audi und BMW, können in diesem Jahr einen Gastfahrer außerhalb der Wertung einsetzen. Für Audi ging bereits zum Auftakt in Hockenheim der langjährige DTM-Pilot Mattias Ekström an den Start.

Misano wird nicht Zanardis letztes Motorsport-Rennen gewesen sein. Seit Ende vergangenen Jahres steht offiziell fest, dass er Anfang 2019 bei den 24 Stunden von Daytona an den Start gehen wird. Das hatte BMW-Motorsportchef Jens Marquardt bereits angekündigt. Zanardi startet auf einem umgebauten BMW M8 samt Hand-Bremssystem.

Zanardi gilt in der Sportwelt als echter Held. Von seinem schweren Unfall in der Lausitz ließ er sich nicht unterkriegen und startete eine zweite Karriere auf dem Handbike. Bei den Paralympics 2012 holte er die Goldmedaille sowohl im Straßenrennen als auch im Einzelzeitfahren. Vier Jahre später in Rio verteidigte er seinen Titel in letzterer Disziplin.