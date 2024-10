Für Reinhold Taus war beim Finale des steirischen Bergrallyecups in Markt Hartmannsdorf schon vor dem Rennen alles angerichtet: „Mir war klar, dass ich den Titel holen werde, wenn es kein technisches Problem gibt.“ So sollte es auch kommen, mit dem Tagessieg samt neuem Streckenrekord sicherte Taus sich seinen dritten Gesamtsieg in Folge. „Es war so super. In dieser Klasse zu gewinnen, ist extrem schwierig. Man braucht immer Glück“, resümiert der Birkfelder.