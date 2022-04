Nachdem bereits Anfang April ein Motocross-Staatsmeisterschaftslauf in Guttaring stattgefunden hat, schlägt der österreichische Enduro-Cup am Wochenende in Althofen auf. In den verschiedensten Klassen werden insgesamt 350 Starter aus acht Nationen teilnehmen. Unter ihnen auch einige Top-Fahrer aus Europa.



Mit Luca Fischeder (amtierender deutscher Staatsmeister), Norbert Zsigovits (vierfacher ungarischer Meister) oder dem mehrmaligen slowenischen Meister Toni Mulec stellen gleich drei Fahrer den Anspruch auf den Sieg. Aus österreichischer Sicht ist vor allem Bernhard Schöpf ein Anwärter auf die Bestzeit. Der KTM-Testfahrer, der schon einige EM-Läufe gewinnen konnte, musste sich Fischeder zuletzt erst im entscheidenden Lauf geschlagen geben.



Vorne mitmischen will auch Thomas Reichhold, der bei den Staatsmeisterschaften 2021 bis zu seiner Verletzung auf Rang zwei gelegen ist. Bei den Junioren läuft alles auf ein Duell zwischen den beiden Kärntner Nachwuchshoffnungen Marcel Schnölzer und Thomas Hecher hinaus. Schnölzer ist amtierender Juniorenstaatsmeister, hätte mit seiner Zeit in Guttaring vor zwei Wochen in der offenen Klasse sogar den fünften Platz geholt.