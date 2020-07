Facebook

Formel 1: Das Fahrerfeld 2020 Lewis Hamilton, Mercedes (c) AP (Rick Rycroft) Nicholas Latifi, Williams KK/Twitter Esteban Ocon, Renault F1 (c) APA/AFP/PETER PARKS (PETER PARKS) Alex Albon, Red Bull Racing (c) APA/AFP/PEDRO PARDO (PEDRO PARDO) Valtteri Bottas, Mercedes (c) APA/ERWIN SCHERIAU (ERWIN SCHERIAU) Romain Grosjean, Haas F1 (c) APA/GEORG HOCHMUTH (GEORG HOCHMUTH) Daniil Kwjat, Alpha Tauri (c) APA/EXPA/JOHANN GRODER (EXPA/JOHANN GRODER) Charles Leclerc, Ferrari (c) APA/ERWIN SCHERIAU (ERWIN SCHERIAU) Kevin Magnussen, Haas F1 (c) APA/AFP/ANDREJ ISAKOVIC (ANDREJ ISAKOVIC) Lando Norris, McLaren (c) APA/AFP/OLI SCARFF (OLI SCARFF) Lance Stroll und Sergio Perez, Racing Point (c) APA/EXPA/JOHANN GRODER (EXPA/JOHANN GRODER) Pierre Gasly, Alpha Tauri (c) AP (Claude Paris) Kimi Räikkönen und Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo (c) AP (Manu Fernandez) Daniel Ricciardo, Renault (c) APA/AFP/ANDREJ ISAKOVIC (ANDREJ ISAKOVIC) George Russell, Williams kk/twitter Carlos Sainz, McLaren (c) APA/AFP/OLI SCARFF (OLI SCARFF) Max Verstappen, Red Bull Racing (c) APA/GEORG HOCHMUTH (GEORG HOCHMUTH) Sebastian Vettel, Ferrari (c) APA/AFP/WILLIAM WEST (WILLIAM WEST) 1/18