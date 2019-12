Facebook

Die Politik, vor allem in Deutschland, hat die Automobil-Hersteller in die Enge getrieben. Nach dem Dieselskandal war das Vertrauen erschüttert. Man glaubte VW und Co nicht mehr. Und so wurden die Hersteller zur Elektromobilität mehr oder weniger gezwungen. Der Absatz wird nach wie vor künstlich mit allen möglichen Vergünstigungen angekurbelt. Bis dato vergebens. Elektroautos sind Ladenhüter. Oder nur für Millionäre, aber nicht für Millionen. Der Grund ist einfach: Der Kunde will kein Auto, dass nicht deutlich besser ist als das, was er hat.