Schwerer Formel-2-Unfall in Spa Fahrerlager bangt um das Leben von zwei Piloten

In der zweiten Runde des Formel-2-Rennens in Spa-Francorchamps erreignete sich in Radillon, gleich nach der Eau Rouge ein fürchterlicher Unfall. Verwickelt waren unter anderem Anthoine Hubert (Arden) und Juan Maunel Correa (Charouz).