Mick Schumacher © GEPA pictures

Bei Mick Schumacher, dem Sohn des siebenfachen Formel-1-Weltmeisters Michael Schumacher, ist der Knopf regelrecht geplatzt. Nach seinem Sieg am Samstag im ersten Formel-3-Rennen schlug der 19-jährige Deutsche auch am Sonntag beim zweiten Rennen zu. Er baute damit auch seine Führung in der Formula 3 European Championship aus. Es war sein fünfter Erfolg in Serie in dieser Saison. "Wir waren gestern schon schnell und haben den Druck auch heute wieder Stand gehalten. Ich hab' derzeit ein gutes Gefühl das Auto zu fahren und auch Vertrauen in mir", so Schumacher.

Nur der Hattrick blieb ihm in der Steiermark knapp verwehrt. Im dritten Rennen des Wochenendes musste Schumacher dem Russen Robert Shvartzman den Vortritt lassen. In der Königsklasse antreten könnte Schumacher rein theoretisch schon im kommenden Jahr. Die nötigen Punkte für die Superlizenz hätte er bei einem Formel-3-Gesamtsieg und durch seinen zweiten Platz in der Formel 4 zusammen. Die Entscheidung, ob er erstmals eine Rennserie als Fahrer gewinnen wird, fällt am 13./14. Oktober in Hockenheim.

Der Österreicher Ferdinand Habsburg, der die gesamte Saison schon unter Wert geschlagen wurde, landete auf den Plätzen acht bzw. sechs.

