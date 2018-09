Mick, der Sohn von Michael Schumacher war im ersten von drei Formel-3-Rennen in Spielberg ein klasse für Sich. Ferdinand Habsburg landtete nach toller Aufholjagd auf Rang fünf.

Formel 3 in Spielberg

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sieg für Mick Schumacher in Spielberg © APA

Der Deutsche Mick Schumacher ist auch im ersten von drei Formel-3-Rennen in Spielberg eine Klasse für sich. Der Sohn des siebenfachen Formel1-Weltmeisters Michael Schumacher übernahm mit seinem vierten Erfolg in Serie auch die Führung in der Meisterschaft. Der Deutsche verwies den Russen Robert Shvatzman und den Spanier Alex Palou auf die Plätze zwei und drei. Nach einer genialen Aufholjagd verpasste der Österreicher Ferdinand Habsburg als Fünfter knapp das Podest.

"Ich bin glücklich über diesen Sieg. Wir haben in letzter Zeit wirklich hart gearbeitet, das macht sich jetzt bezahlt. Die Meisterschaftsführung ist schön, beim Rennen verschwendet man vielleicht mal eine Sekunde dran, aber trotzdem ist es besser sich rein auf das Renngeschehen zu konzentrieren. Ich will mich immer weiter verbessern. Für Sonntag heißt es noch mal voller Fokus bei beiden Rennen und danach wartet noch Hockenheim", so Schumacher.

Am Sonntag um jeweils 11.25 und 16 Uhr finden noch zwei Formel-3-Rennen auf dem Red-Bull-Ring statt. Der Favorit liegt nach Samstag auf der Hand.

Links zum Thema Kleiner Schritt in Fußstapfen des Vaters

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.