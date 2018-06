Facebook

Willy Rampf, der ehemalige Technik-Direktor des Sauber-F1-Teams und Berater des Volkswagen-Teams am Pikes Peak, lächelte verschmitzt: „Rund 8 Monate Arbeit, und dann eine unglaubliche Rekord-Zeit von unter acht Minuten. Das nennt man Planung.“

Gerade hatte Romain Dumas Sportgeschichte geschrieben. In 7.57,148 Minuten hatte er die alten, vor Jahren aufgestellten Rekorde der Rallye-Weltmeister Sebastian Loeb (war auf Peugeot um rund 16 Sekunden langsamer) und Walter Röhrl (er fuhr mit seinem legendäre Audi noch auf unbefestigter Strecke) geradezu pulverisiert. Mit einem 680 PS starken Elektroauto war er allen herkömmlichen Verbrennungsmotoren davongefahren.

Entstanden in der Dieselkrise

Ein erstaunlicher Schlussakkord für ein ehrgeiziges VW-Projekt, das mitten in der Dieselkrise entstanden war. Erst Ende Oktober 2017 gab es im Konzern grünes Licht am härtesten Bergrennen der Welt teilzunehmen. Die Konzernkollegen Audi und Porsche sind ja Richtung Formel E ausgerichtet, ein Einsatz von Volkswagen bei der Formel 1 für Elektroautos hätte keinen Sinn mehr ergeben. Damit war der Pikes Peak eine logische Konsequenz. Mit allen Risikos. Mehrfach hatten sich schon andere Elektro-Autos am Berg abgearbeitet, keines kam auch nur annähernd in den Bereich des I. D. R Pikes Peak.

Man wollte angesichts der ganzen Turbulenzen der letzten Jahre einfach den Beweis antreten, dass E-Autos und die Elektrotechnologie heute so weit sind, die besten Konzepte für Verbrennungsmotoren in gewissen Bereichen zu schlagen. Und der I. D. R sollte als Botschafter der neuen E-Auto-Generation, die Volkswagen ab 2020 auf die Straße schickt, dienen.

Ziel auf 4000 Meter Höhe

Die Strecke auf den Pikes Peak (Colorado) ist 19,99 Kilometer lang, es sind 156 Kurven zu bewältigen, die Streckencharakteristik ändert sich mehrfach dramatisch und das Ziel liegt auf über 4000 Meter Höhe - eine Dimension, in der die Luft für Verbrennungsmotoren sehr dünn wird. Aber auch für E-Autos warten gewaltige Herausforderungen, wie das Temperaturmanagement der Batterien, damit sie ihre volle Leistung bringen.

Volkswagen setzte für das Projekt klare Vorgaben: extremer Leichtbau (inklusive Batterien unter 1100 kg), ein der Aerodynamik unterworfenes Design (schlanke, flache Karosserie, riesiger Flügel am Heck), um den Abtrieb in der schwindenden Luftdichte beim Höhensturm zu sichern, sowie zwei E-Motoren mit 680 PS. Im Vorfeld stapelte man bei Volkswagen noch tief, spekulierte mit einer Zeit von knapp unter neun Minuten. Aber bis zur letzten Sekunde bastelte man am Auto, feilte an der Aerodynamik und passte das Fahrverhalten an die Vorgaben des Werkspiloten Romain Dumas an.

Schnell wie noch nie

Roman Dumas hatte zuvor beim Pikes-Peak-Bergrennen - auch bezeichnet als das „Rennen in die Wolken“ - bereits dreimal triumphiert. Diesmal fuhr er 7.57,148 Minuten, so schnell war noch nie ein Pilot mit einem Fahrzeug auf den Berg gestürmt. Eine Fabelzeit, wie sie einst Loeb oder Röhrl in ihrer Ära aufgestellt hatten. Dumas schaffte den Rekord, bevor das Wetter am Berg kippte - eine der vielen Variablen vor der Fahrt.

Champagner floss auf der improvisierten Siegerparty beim Start, während Dumas noch am Berg, auf über 4000 Metern Höhe, ausharren musste, bis alle Autos gestartet waren. Sein strahlende Mutter bekam - in Vertretung ihres Sohnes - ein Rekord-Leibchen mit der schnell mit Filzstift eingetragenen Fabelzeit geschenkt. Die Party konnte jetzt richtig beginnen. Und VW-Motorsportdirektor Sven Smeets sollte nachher sagen: „Für dieses Projekt musste sich jeder Mitarbeiter neu erfinden.“

