Die Schrecksekunde im Video © SCREENSHOT/YOUTUBE

Das hätte wesentlich schlimmer ausgehen können: Während eines Boxenstopps enzündete sich beim Boliden von Zach Veach der Treibstoff, das Heck des Autos stand innerhalb von Sekunden in Flammen. Während die Boxencrew versucht, das Feuer zu löschen, hatten der 23-Jährige und der Mann am Boxenfunk die zündende Idee, dass der Fahrtwind das Feuer löschen würde.

Dementsprechend gab Veach mächtig Gas und konnte so tatsächlich verhindern, dass bei dem Vorfall jemand verletzt wurde. Mit dem Sieg hatte Veach jedoch am Ende nichts zu tun, er wurde 23., auf Rang 1 landete der Australier Will Power. Sehen Sie hier die Schrecksekunde im Video: