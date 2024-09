Porsche-Pilot Klaus Bachler hat seine Führung in der Gesamtwertung der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) beim Rennen in den USA ausgebaut. Der Steirer und sein Manthey PureRxcing Team holten auf dem „Circuit of the Americas“ nahe Austin/Texas in der LMGT3-Klasse Platz zwei. „Das ganze Team hat einen Mega-Job gemacht. Wir sind ein fehlerfreies Rennen gefahren, hatten perfekte Stopps und eine perfekte Strategie“, sagte Bachler

.Rang drei ging an Bachlers Markenkollege Richard Lietz. Bachler, Joel Sturm und Alexander Malykhin vergrößerten ihr Polster in der Wertung trotz „Erfolgsballast“ - erfolgreiche Teams müssen Extragewicht zuladen - auf 28 Punkte. Der Lauf in Fuji in zwei Wochen ist bereits der letzte vor dem Finale Ende Oktober in Bahrain.