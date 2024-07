Traurige Nachricht aus der heimischen Motorsportszene. So ist Seitenwagen-Legende Christian Parzer wenige Wochen vor seinem 62. Geburtstag nach langer, schwerer Krankheit verstorben. Mit seinem langjährigen Teamkollegen Klaus Klaffenböck eroberte Parzer 1990 die ersten WM-Punkte, Höhepunkt war der gemeinsame Weltmeister-Titel im Jahr 2001. „Christian und ich waren 20 Jahre lang ein erfolgreiches Team. Unsere gemeinsame Reise begann vor zwei Jahrzehnten und sie führte uns um die ganze Welt. Wir erlebten unzählige Abenteuer und teilten viele Erfolge, darunter den wohl größten Meilenstein unserer Karrieren, als wir im Jahr 2001 die Seitenwagenweltmeisterschaft gewannen“, sagte Klaffenböck gegenüber „Speedweek.com“.

Klaus Klaffenboeck (links) und Christian Parzer © Gepa

Klaffenböck weiter: „Christians Leidenschaft, sein unglaublicher Mut und seine unvergleichliche Kameradschaft machten ihn nicht nur zu einem herausragenden Beifahrer, sondern auch zu einem einzigartigen Menschen. Er wird in der Rennsportwelt und in den Herzen all jener, die ihn kannten, eine bleibende Lücke hinterlassen.“