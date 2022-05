Im Sommer 2019 wurde Ex-Bundesliga-Profi Michael Zisser als neuer Trainer von Landesligist Voitsberg präsentiert. In seiner ersten Saison führte er die Weststeirer auf Platz eins, im zweiten Jahr - nach Verlustpunkten - ebenfalls. Beide Spielzeiten wurde wegen der Corona-Pandemie ohne Aufsteiger abgebrochen. Auch in der aktuellen Saison lieferte die Zisser-Truppe ab. Nach 22 Runden hatten die Voitsberger sieben Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger, den DSV Leoben. Drei Runden später sind es nur noch zwei Zähler und alles deutet auf ein entscheidendes Spiel in der letzten Runde am 10. Juni hin. Dann empfängt Voitsberg den DSV Leoben im heimischen Stadion und klar ist: Der Sieger steigt in die Regionalliga auf.