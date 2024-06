Es war ein Bild mit Symbolcharakter: Kurz nach dem Abpfiff sah man Marcel Sabitzer mit einem leeren Blick in das weite Rund des Wembley-Stadions blicken und aus den feucht glänzenden Augen suchte sich die eine oder andere Träne ihren Weg. Nichts wurde es mit dem erhofften ersten Erfolg eines Steirers in der Champions League. Nichts wurde es mit dem Sieg des Außenseiters Dortmund in Wembley gegen den großen Favoriten. Wie schon 2013 gegen die Bayern gab es auch 2024 nichts für die Schwarz-Gelben zu holen.