Golf-Profi Sepp Straka hat die Charles Schwab Challenge in Fort Worth auf Rang fünf beendet. Der 31-jährige Wiener spielte am Sonntag eine Par-Runde (70 Schläge) und kam bei dem Turnier der PGA-Tour auf gesamt fünf unter Par. Straka musste auf den letzten zwei Bahnen zwei Bogeys hinnehmen, an seiner Platzierung hätte sich mit Par-Löchern aber auch nichts geändert.

Den Sieg holte sich überlegen der US-Amerikaner Davis Riley, der mit 14 unter Par fünf Schläge Vorsprung auf seine Verfolger hatte.