Auch diese Woche feiern in der Kärntner Sportfamilie wieder viele Aktive und ehemals Aktive Geburtstag. Wir gratulieren herzlich!

Montag, 9. März

- Florian Oberrisser (41, Fußball, u.a. 2. Bundesliga, FC Kärnten, Spoittal, Feldkirchen, SAK. Nun Trainer)

- Michael Pinter (43, Fußball, Schiedsrichter, Kollegium Villach)

Dienstag, 10. März

- Julia Bier (27, Volleyball, Libera ATSC Wildcats)

- Wolfram Ortner (66, Ski Alpin, Ex-Weltcup-Slalomfahrer, WM-Teilnehmer)

- Hermann Knaller (61, Fußball, Ex-Spieler u.a. Feldkirchen, Steuerberg)

- Nenad Pavicevic (56, Fußball, Ex-Spieler u.a. Hartberg, Feldkirchen, Treibach. Nun Trainer)

- Marc Brown (47, Eishockey, Ex-Stürmer u.a. VSV, Graz, Zell)

Mittwoch, 11. März

- Lea Wasserfaller (25, Wildcats, Diagonalangriff)

- Joel Teasdale (27, Stürmer beim EC VSV)

- Paul Sintschnig (17, Stürmer beim EC VSV)

- Gilbert Blechschmid (40, Präsident des Kärntner Rugbyverbandes)

- Stevo Pipunic (59, Fußball, Ex-Spieler u.a. Nötsch, Faakersee, nun Trainer)

Donnerstag, 12. März

- Daniel Hafner (52, Fußball, Ex-Spieler u.a. Ferlach. Spielertrainer Feistritz/Ros.)

- Fritz Koch (70, Skispringen und nordische Kombination, Olympia-Teilnehmer 1976)

- Dietmar Hauer (58, Radsport, Rundfahrtsieger 1988 und 1990)

- Petra Steinbauer (40, Judo, mehrfacher Staatsmeisterin)

Freitag, 13. März

- Thomas Partl (79, Fußball, Präsident des Kärntner Fußballverbandes von 2000 bis 2008, Ehrenpräsident des KFV, Ehrenmitglied des ÖFB, Vorsitzender der Disziplinarkommission der UEFA seit 2006)

- Harald Panzl (58, Fußball, Ex-Spieler und Trainer, u.a. Nußdorf, Matrei)

- Hrvoje Jakovljević (35, Fußball, Stürmer u.a. WAC, Völkermarkt, SAK)

Samstag, 14. März

- Herbert Rautnig (64, Fußball, Ex-Spieler Wernberg)

- Thorsten Obwurzer (48, Fußball, Ex-Schiedsrichter 2. Bundesliga)

- Lukas Müller (34, Ex-Skispringer, dreifacher Juniorenweltmeister)

Sonntag, 15. März

- Nicolas Wimmer (31, Fußball, Austria Klagenfurt, Verteidiger)

- Patrick Harand (42, Eishockey, Ex-Stürmer u.a. KAC, Graz, Caps, Salzburg)

Fehlt Ihnen ein Name in dieser Liste bzw. kennen Sie weitere Geburtstagskinder? Dann mailen Sie uns bitte einfach Namen und Geburtsdatum und wann/wo er/sie in Kärnten im Sport aktiv war bzw. ist: sportktn@kleinezeitung.at. Wir freuen uns!