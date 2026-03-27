Auch diese Woche feiern in der Kärntner Sportfamilie wieder viele Aktive und ehemals Aktive Geburtstag. Wir gratulieren herzlich!
Montag, 2. März
- Lukas Writz (20, Volleyball, Libero SK Aich/Dob)
- Kevin Hancock (28,. Eishockey, Stürmer beim EC VSV)
Florian Oberrisser, 39
Fußball, u.a. 2. Bundesliga, FC Kärnten, Spoittal, Feldkirchen, SAK. Nun Trainer. 9.3.1985
Arnold Gross, 29
Fußball; Stürmer u.a. Bleiburg, St. Michael. 9.3.1995
Michael Pinter, 41
Fußball, Schiedsrichter, Kollegium Villach. 9.3.1983
Julia Bier, 25
Volleyball, Libera ATSC Wildcats, 10.3.1999
Wolfram Ortner, 64
Ski Alpin, Ex-Weltcup-Slalomfahrer, WM-Teilnehmer. 10.3.1960
Julia Bier, Wildcats, Libera, 10.3.1999
Hermann Knaller, 59
Fußball, Ex-Spieler u.a. Feldkirchen, Steuerberg. 10.3.1965
Nenad Pavicevic, 54
Fußball, Ex-Spieler u.a. Hartberg, Feldkirchen, Treibach. Nun Trainer Austria Amateure. 10.3.1970
Marc Brown 35
Eishockey, Ex-Stürmer u.a. VSV, Graz, Zell. 10.3.1979
Peter Wohlfahrtstätter, 35
Volleyball; Mittelblockspieler u.a. Aich/Dob. 10.3.1989
Toni Krijan, 34
Fußball; Mittelfeldspieler u.a. KAC, Austria Klagenfurt, SAK. 10.3.1990
Lea Wasserfaller, Wildcats, Diagonalangriff, 11.3.2001
Joel Teasdale, 11.3.1999
Paul Sintschnig, 11.3.2009
Gilbert Blechschmid, 38
Rugby, Ex-Spieler und Funktionär Anexia Tigers Klagenfurt. 11.3.1986
Stevo Pipunic, 57
Fußball, Ex-Spieler u.a. Nötsch, Faakersee, nun Trainer. 11.3.1967
Daniel Hafner, 50
Fußball, Ex-Spieler u.a. Ferlach. Spielertrainer Feistritz/Ros., Trainer Soccergirl Academy, 12.3.1974
Fritz Koch, 68
Skispringen und nordische Kombination, Olympia-Teilnehmer 1976. 12.3.1956
Dietmar Hauer, 56
Radsport, Rundfahrtsieger 1988 und 1990. 12.3.1968
Petra Steinbauer 38
Judo, mehrfacher Staatsmeisterin, 12.3.1986
Thomas Partl, 77
Fußball, Präsident des Kärntner Fußballverbandes von 2000 bis 2008, Ehrenpräsident des KFV, Ehrenmitglied des ÖFB, Vorsitzender der Disziplinarkommission der UEFA seit 2006 bis heute, 13.3.1947
Jozef Kurzeja, 76
Fußball; Ex-Bundesligaspieler beim SV St. Veit. Trainer u.a. St. Veit, Austria Klagenfurt. 13.3.1948
Harald Panzl, 56
Fußball, Ex-Spieler und Trainer, u.a. Nußdorf, Matrei. 13.3.1968
Hrvoje Jakovljević, 33
Fußball, Stürmer u.a.WAC, Völkermarkt, SAK. 13.3.1991
Herbert Rautnig, 62
Fußball, Ex-Spieler Wernberg. 14.3.1962
Thorsten Obwurzer, 46
Fußball, Ex-Schiedsrichter 2. Bundesliga. 14.3.1978
Lukas Müller, 32
Skispringer, dreifacher Juniorenweltmeister. 14.3.1992
Nicolas Wimmer, 29
Fußball, Austria Klagenfurt, Verteidiger, 15.3.1995
Mario Canori, 60
Fußball, Ex-Präsident Austria Kärnten. 15.3.1964
Martin Krassnitzer, 41
Eishockey, Ex-Spieler und Trainer, u.a. VSV, Spittal. 15.3.1983
Patrick Harand, 40
Eishockey, Ex-Stürmer u.a. KAC, Graz, Caps, Salzburg. 15.3.1984
Nicolas Wimmer, 15.3.1995
Haris Buvka, 36
Fußball, Ex-Spieler u.a. Austria Kärnten, Sturm, LASK. 15.3.1988
Fehlt Ihnen ein Name in dieser Liste bzw. kennen Sie weitere Geburtstagskinder? Dann mailen Sie uns bitte einfach Namen und Geburtsdatum und wann/wo er/sie in Kärnten im Sport aktiv war bzw. ist: sportktn@kleinezeitung.at. Wir freuen uns!