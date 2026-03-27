Auch diese Woche feiern in der Kärntner Sportfamilie wieder viele Aktive und ehemals Aktive Geburtstag. Wir gratulieren herzlich!

Montag, 2. März

- Lukas Writz (20, Volleyball, Libero SK Aich/Dob)

- Kevin Hancock (28,. Eishockey, Stürmer beim EC VSV)

Florian Oberrisser, 39

Fußball, u.a. 2. Bundesliga, FC Kärnten, Spoittal, Feldkirchen, SAK. Nun Trainer. 9.3.1985

Arnold Gross, 29

Fußball; Stürmer u.a. Bleiburg, St. Michael. 9.3.1995

Michael Pinter, 41

Fußball, Schiedsrichter, Kollegium Villach. 9.3.1983

Julia Bier, 25

Volleyball, Libera ATSC Wildcats, 10.3.1999

Wolfram Ortner, 64

Ski Alpin, Ex-Weltcup-Slalomfahrer, WM-Teilnehmer. 10.3.1960

Julia Bier, Wildcats, Libera, 10.3.1999

Hermann Knaller, 59

Fußball, Ex-Spieler u.a. Feldkirchen, Steuerberg. 10.3.1965

Nenad Pavicevic, 54

Fußball, Ex-Spieler u.a. Hartberg, Feldkirchen, Treibach. Nun Trainer Austria Amateure. 10.3.1970

Marc Brown 35

Eishockey, Ex-Stürmer u.a. VSV, Graz, Zell. 10.3.1979

Peter Wohlfahrtstätter, 35

Volleyball; Mittelblockspieler u.a. Aich/Dob. 10.3.1989

Toni Krijan, 34

Fußball; Mittelfeldspieler u.a. KAC, Austria Klagenfurt, SAK. 10.3.1990

Lea Wasserfaller, Wildcats, Diagonalangriff, 11.3.2001

Joel Teasdale, 11.3.1999

Paul Sintschnig, 11.3.2009

Gilbert Blechschmid, 38

Rugby, Ex-Spieler und Funktionär Anexia Tigers Klagenfurt. 11.3.1986

Stevo Pipunic, 57

Fußball, Ex-Spieler u.a. Nötsch, Faakersee, nun Trainer. 11.3.1967

Daniel Hafner, 50

Fußball, Ex-Spieler u.a. Ferlach. Spielertrainer Feistritz/Ros., Trainer Soccergirl Academy, 12.3.1974

Fritz Koch, 68

Skispringen und nordische Kombination, Olympia-Teilnehmer 1976. 12.3.1956

Dietmar Hauer, 56

Radsport, Rundfahrtsieger 1988 und 1990. 12.3.1968

Petra Steinbauer 38

Judo, mehrfacher Staatsmeisterin, 12.3.1986

Thomas Partl, 77

Fußball, Präsident des Kärntner Fußballverbandes von 2000 bis 2008, Ehrenpräsident des KFV, Ehrenmitglied des ÖFB, Vorsitzender der Disziplinarkommission der UEFA seit 2006 bis heute, 13.3.1947

Jozef Kurzeja, 76

Fußball; Ex-Bundesligaspieler beim SV St. Veit. Trainer u.a. St. Veit, Austria Klagenfurt. 13.3.1948

Harald Panzl, 56

Fußball, Ex-Spieler und Trainer, u.a. Nußdorf, Matrei. 13.3.1968

Hrvoje Jakovljević, 33

Fußball, Stürmer u.a.WAC, Völkermarkt, SAK. 13.3.1991

Herbert Rautnig, 62

Fußball, Ex-Spieler Wernberg. 14.3.1962

Thorsten Obwurzer, 46

Fußball, Ex-Schiedsrichter 2. Bundesliga. 14.3.1978

Lukas Müller, 32

Skispringer, dreifacher Juniorenweltmeister. 14.3.1992

Nicolas Wimmer, 29

Fußball, Austria Klagenfurt, Verteidiger, 15.3.1995

Mario Canori, 60

Fußball, Ex-Präsident Austria Kärnten. 15.3.1964

Martin Krassnitzer, 41

Eishockey, Ex-Spieler und Trainer, u.a. VSV, Spittal. 15.3.1983

Patrick Harand, 40

Eishockey, Ex-Stürmer u.a. KAC, Graz, Caps, Salzburg. 15.3.1984

Nicolas Wimmer, 15.3.1995

Haris Buvka, 36

Fußball, Ex-Spieler u.a. Austria Kärnten, Sturm, LASK. 15.3.1988

Fehlt Ihnen ein Name in dieser Liste bzw. kennen Sie weitere Geburtstagskinder? Dann mailen Sie uns bitte einfach Namen und Geburtsdatum und wann/wo er/sie in Kärnten im Sport aktiv war bzw. ist: sportktn@kleinezeitung.at. Wir freuen uns!