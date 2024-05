Eine Finte hier, eine Körpertäuschung da und am Ende ein strammer Stangelpass auf Patrick Thoresen. Mats Zuccarello alleine im Abschlusstraining auf das Spiel gegen Österreich bei der WM in Prag am Sonntag (16.20 Uhr, ORF Sport+) zu beobachten, gibt einen Eindruck von den Fähigkeiten des NHL-Cracks und Ausnahmespielers der Norweger. Erstmals seit dem Jahr 2016 streift der mittlerweile 36-jährige Starstürmer wieder bei einer WM das Dress von Team Norwegen über. In den fünf bisherigen Spielen, aus dem Norwegen jenes gegen Dänemark 2:0 gewann, wurde die Schaltzentrale auch zweimal geschont, in bisher drei Einsätzen lieferte er aber schon vier Assists. Und knüpft damit nahtlos an eine feine NHL-Saison bei Minnesota an, wo er in 69 Partien 51 Vorlagen und zwölf Tore lieferte.

Rossi (Mitte) jubelt mit Zuccarello (links) © AP

Zuccarello, der im Nationalteam mit der 40-jährigen Legende Patrick Thoresen spielt, ist in Nordamerika der Teamkollege von Marco Rossi. Da in Prag alle Mannschaften außer Gastgeber Tschechien im gleichen Hotel untergebracht sind, ist während eines Turniers zwischendurch auch Zeit für einen Austausch. Wie auch Rossi verrät: „Wir haben uns im Hotel natürlich schon gesehen und gescherzt, auch über unser Zusammentreffen. Es wird ein Spaß werden.“ Für die finale Phase im Kampf um den Klassenerhalt, in dem auch Norwegen, seit 2006 eine A-Nation, drinnensteckt, ist Zuccarello fit. „Ich habe mich ein paar Tage ausgeruht und bin dann vorm Turnier langsam wieder in den Modus gekommen“, verriet der Stürmer, der bei den New York Rangers vor seinem Wechsel nach Minnesota ein absoluter Publikumsliebling war und dort von 2016 bis 2018 mit Michael Grabner zusammen auf Torjagd ging.

Aus norwegischer Sicht soll gegen Österreich der zweite Erfolg her, mit Kompaktheit, Tempo und Effizienz. So trainieren die Skandinavier auch - mit vollem Einsatz. Und Zuccarello agiert als feiner Techniker und Anführer einer robusten „Büffelherde“.

Ein „Play-off-Spiel“ um den Klassenerhalt

Nach dem sonntäglichen Duell mit Österreich treffen die Norweger noch auf Großbritannien, so wie auch Österreich am kommenden Dienstag (12.30 Uhr, ORF Sport+). Dieses Spiel könnte unter Umständen schon eine Art Bonuspartie zum Abschluss sein. Wenn die Briten nämlich gegen Norwegen nicht punkten, stehen sie schon am Montag als Absteiger fest.

Gewinnt Österreich am Sonntag zum dritten Mal im achten Duell auf A-Niveau, ist der Klassenerhalt auch eingesackt. Dann darf man wirklich von einem rechnerisch noch möglichen Einzug ins Viertelfinale träumen. „Unser Ziel ist noch nicht erreicht, auch wenn uns die vier Punkte helfen, mit Selbstvertrauen in die beiden Spiele zu gehen. Aber es wird hart, das sind richtige Play-off-Spiele“, sagt Teamchef Roger Bader.