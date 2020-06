Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© KK/Kaerntner Landesregierung

Es gibt Sportstätten, die müsste man errichten, sofern es sie noch nicht gibt. Eine davon ist die „Leopold Wagner Arena“ im Klagenfurter Sportpark. Die im Jahr 2012 eröffnete Leichtathletik-Anlage platzt aufgrund des regen Zulaufes aus allen Nähten. Mit dem Ausbruch des Coronavirus und der damit verbundenen Verordnung des Gesundheitsministeriums stand aber auch in der Leichtathletik-Arena alles still.

Jetzt, nach der Lockerung der Verordnung, ist es für die Sporthungrigen unter Einhaltung der Gesundheitsauflagen wieder möglich, in der „Leopold Wagner Arena“ zu trainieren. Davon konnten sich gestern, Dienstag, auch Landessportreferent LH Peter Kaiser überzeugen. „Die ansässigen Leichtathletik-Vereine KLC und LAC Klagenfurt leisten hier mit ihrem Trainer- und Übungsleiter-Team großartige Arbeit“, zeigte sich Kaiser über den Andrang zur Arena begeistert.

Nicht nur auf den Leistungs- und Spitzensport wird hier Augenmerk gelegt, es sind vor allem die Kinder, die sich hier an der Bewegung und unterschiedlichsten Leichtathletik-Disziplinen erfreuen. Seit der Inbetriebnahme der „Leopold Wagner Arena“ hat sich auch eine stattliche Zahl an Mastersathleten gebildet, die auch an Wettkämpfen teilnimmt.

„Wenn man die vielen begeisterten SportlerInnen und ihre Freude an der Bewegung sieht, weiß man, wie wichtig Investitionen in die Sportinfrastruktur sind“, so Kaiser, den es freut, dass neben der seit 41 Jahren bestehenden KLC-Talenteshow auch die Leichtathletik-Offensive in Kärntner Schulen und das Landesleistungszentrum in der „Leopold Wagner Arena“ eine sportliche Heimat gefunden haben.

Kaiser hebt in diesem Zusammenhang auch das Engagement der Sportfunktionäre hervor. „Es würde viele sportliche Aushängeschilder und Sportveranstaltungen im Land nicht geben, wenn die ehrenamtliche Bereitschaft dieser beiden Vereine nicht in diesem großen Ausmaß gegeben wäre.“