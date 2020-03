Villacher Alpen Arena Wasle und Igerc Staatsmeister im Wintertriathlon

Facebook

In der Mitte die strahlenden Sieger © KK/Bürger

Nach der witterungsbedingten Absage der österreichischen Staatsmeisterschaften im Wintertriathlon vor zwei Wochen in Zeltweg, konnten am Samstag beim Kärnten Iceman in der Villacher Alpen Arena unter sehr guten Bedingungen durchgeführt werden. Bei den Herren siegte der Kärntner Adrian Igerc (LG Südkärnten) und wurde erstmals souverän österr. Staatsmeister vor Hausherr Christoph Lorber (HSV Triathlon Kärnten). Bei den Frauen wurde die steirische ICEMAN-Seriensiegerin Romana Slavinec diesmal auf Rang 2 verwiesen. Staatsmeisterin wurde die Tirolerin Carina Wasle, die normalerweise Crosstriathlon-Spezialistin ist.