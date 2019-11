Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Conny Ertl (links - fehlt gegen Pressbaum) und Schwester Jenny © Privat

Stark ersatzgeschwächt nimmt die junge Badminton-Mannschaft von Askö Kelag Kärnten am Samstag (15 Uhr) in der vierten Bundesligarunde das Heimspiel gegen das noch ungeschlagene Team aus Pressbaum in Angriff. „Tobias Rudolf und Gustav Andree sind auf internationalem Terrain unterwegs und meine Schwester Conny absolviert die Physiotherapieausbildung in Steyr und muss deshalb leider auch passen“, erzählt Kärntens Erfolgsathletin Jenny Ertl, die sich absolut bewusst ist, dass die heurige Saison in erster Linie zur Standortbestimmung genutzt wird.