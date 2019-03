Facebook

Jasmin Ouschan (Zweite von rechts) wurde mit Team Europa Zweite © KK

Bei einer Billard-Promotion-Tour in Paris ging es für Kärntens Billard-Queen Jasmin Ouschan einmal mehr darum, ihre Sportart zu repräsentieren. „Anfang April sollen weitere Sportarten wegfallen. Ende 2019 muss die endgültige Entscheidung fallen, ob Billard 2024 bei den olympischen Spielen in Paris dabei ist.“ Während das Zittern also weitergeht, fliegt die 33-Jährige heute zu einem Achterballturnier nach China. Ende April geht dann bereits die EM in Treviso in Szene.

