Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Markus Traussnig

Mit der Erfahrung von über 20 Jahren bei der Austragung des Ironman Austria-Kärnten in Klagenfurt (Langdistanz über 3,8 km Schwimmen, 180 km Radfahren und 42,2 km Laufen) zählt Kärnten weltweit bereits zu einem Ironman Mekka. Die Kärnten Werbung, Tourismusverband und Tourismusregion Klagenfurt, das Land Kärnten sowie die Stadt Klagenfurt haben sich gemeinsam entschieden, sich nun auch um die Austragung einer Europameisterschaft und Weltmeisterschaft über die Ironman Halbdistanz zu bewerben.

Der Ironman 70.3 (Halbdistanz 1,9 km Schwimmen, 90 km Radfahren und 21,1 km Laufen) wurde bisher noch nicht in Klagenfurt ausgetragen. Zu dieser sehr attraktiven und international beliebten Halbdistanz ist ein Teilnehmerfeld von rund 3.000 Athleten zu erwarten. Klagenfurt setzt sich in einem Gesamtkonzept zum Ziel, die vorhandene Infrastruktur rund um den Ironman Austria-Kärnten nun auch für die Austragung der Ironman 70.3 European Championship und Ironman 70.3 World Championship optimal zu nutzen. Sowohl die 70.3 EM 2021 als auch die 70.3 WM 2022 könnten eine Woche vor den jeweiligen Ironman Austria-Kärnten Veranstaltungen ausgetragen werden. Klagenfurt und der gesamte Wörtherseeraum würden damit bei zwei Bewerben innerhalb von acht Tagen mehr Triathleten als je zuvor begrüßen können. Das gemeinsam erarbeitete Konzept wurde dieser Tage dem Entscheidungskomitee in Florida übermittelt. Die Entscheidung über die Vergabe beider Termine wird noch in diesem Sommer erwartet. Mit diesem Plan schlägt Klagenfurt am Wörthersee und auch ganz Kärnten eine völlig neue Dimension im Triathlon-Sport und in Ironman Kreisen auf.

Sportliche Geburtsstunde

Die Ironman 70.3 World Championship 2018 fand in Südafrika statt, wo sich Jan Frodeno, der 2017 auch in Kärnten am Siegerpodest stand, den Weltmeistertitel holte. Austragungsland der Ironman 70.3 European Championship 2019 ist Dänemark, die Ironman 70.3 World Championship wird dieses Jahr in Nizza über die Bühne gehen und wurde für 2020an Taupo in Neuseeland vergeben.

Landessportreferent LH Peter Kaiser ruft in Erinnerung, dass am Wörthersee vor zwei Jahrzehnten sozusagen die sportliche Geburtsstunde der Ironman -Bewerbe geschlagen hat. „Die Athletinnen und Athleten aus der ganzen Welt schwärmen selbst davon, dass der Ironman Austria-Kärnten wohl der schönste im gesamten Veranstaltungskalender ist. In enger Zusammenarbeit mit dem Land haben die Organisatoren die Veranstaltung im Laufe der Jahre beständig weiterentwickelt und so zu einem weltweit mehr als anerkannten sportlichen und touristischen Highlight gemacht. Jahr für Jahr wird Kärnten als einzigartiges Sport-Natur-Paradies mit dem Ironman und der Berichterstattung darüber ebenso groß in Szene gesetzt wie der Sport selbst. Die Austragung einer Ironman 70.3-EM und oder -WM wäre ein weiterer für alle Beteiligten verdienter Entwicklungsschritt.“

Tourismuslandesrat Ulrich Zafoschnig: „Die Bewerbung der Sport-Stadt Klagenfurt als Austragungsort für die Ironman 70.3 EM und die Ironman 70.3 WM ist ein richtiger Schritt, der Kärnten weitere Sportveranstaltungen mit enormer internationaler Strahlkraft und Wertschöpfung bringen kann. Das Tourismusland Kärnten kann sich mit diesen sportlichen Großveranstaltungen ein Stück weiter als „Natur-Aktiv-Destination“ positionieren. Eine win-win-Situation für die gesamte Region und den Kärntner Tourismus“.

„Die Kärnten Werbung ist seit 20 Jahren Vertragspartner des Ironman Austria-Kärnten. Mit den Bewerbungsunterlagen für die Ironman 70.3-EM und -WM setzen wir nun ein klares Zeichen für die Weiterentwicklung dieser für das ganze Land großartigen Veranstaltung. Kärnten ist für unsere Gäste ein Natur-Aktiv-Lebensraum zwischen Bergen und Seen, ein Ironman verbindet diese Qualitäten auf nahezu symbiotische Art. Mit der vorhandenen Infrastruktur und mehr als 30.000 Gästebetten ist der Zentralraum bestens für diese Bewerbung geeignet“, betont Christian Kresse, Geschäftsführer der Kärnten Werbung.

Maria-Luise Mathiaschitz, Bürgermeisterin der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee: „Eine IRONMAN 70.3-EM oder -WM wäre eine weitere Krönung für die Sportstadt Klagenfurt, deshalb wird die Bewerbung von der Stadt voll unterstützt. Seit zwanzig Jahren ist der Ironman Austria-Kärnten ein Sportevent der internationale Spitzensportler, ihre Teams und oft auch ihre Familien in die Landeshauptstadt bringt. Für viele Athleten und Athletinnen gehört das Rennen in Klagenfurt zu den besten Bewerben in Europa, die Stimmung, die Bedingungen am Wörthersee und die Zuschauerkulisse sind einfach grandios. Dies ist auch unseren Bürgerinnen und Bürgern zu verdanken, die diesen Event begeistert mittragen und vielfach auch selbst mitmachen.“

„Der Enthusiasmus der Klagenfurter Bevölkerung beim Ironman , unsere einzigartige Lage zwischen Wörthersee und Karawanken und unsere Renaissance-Innenstadt sind die besten Voraussetzungen für eine erfolgreiche Bewerbung. Die Tourismus Region Klagenfurt steht geschlossen zu dem Vorhaben“, sagt Adi Kulterer, Vorsitzender der Tourismus Region Klagenfurt am Wörthersee.