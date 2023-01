Heimische "Promis" zeigten sich in verschiedenen Eishockeyligen äußerst erfolgreich. NHL-Hoffnung Marco Kasper etwa traf beim 2:1-Sieg nach Penaltyschießen für Rögle gegen Malmö nach nur zwei Minuten zur Führung der Heimischen, die nun wieder voll im Kampf um die direkte Play-off-Quali stecken. In der Schweiz schoss Michael Raffl den HC Lausanne in der Verlängerung zum 5:4-Sieg bei den SCL Tigers (63.). Der Villacher kommt nach seinen zwei Verletzungspausen besser in Fahrt, hält nach zwölf Saisonspielen bei vier Toren und vier Assists.