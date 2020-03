Facebook

Althofen fegte über Steindorf hinweg © Köstinger

So hatte sich der Titelverteidiger den Start am Weg zur fünften Meisterschaft in Folge sicher nicht vorgestellt. Steindorf war bei Grunddurchgangssieger Althofen in Spiel eins der „best-of-five“-Finalserie schon nach dem ersten Drittel abgemeldet, verlor am Ende klar mit 2:8. In Minute 13 konnte Daniel Gasser zum zweiten und letzten Mal an diesem Abend in Überzahl auf 2:2 ausgleichen, dann spielten nur noch die Rhinos. Nach 16 Minuten hatte Ex-KAC-Spieler Florian Kurath bereits seinen Doppelpack geschnürt, zur ersten Pause lagen die Gastgeber vorentscheidend mit 4:2 in Front. Der Arbeitstag von ESC-Schlussmann Rene Baumann war da zugunsten von VSV-Nachwuchskeeper Lukas Moser ebenfalls schon beendet. „Wir haben uns in der Kabine gegenseitig gesagt, dass wir diese Führung nicht mehr hergeben wollen und die Kleinigkeiten richtig gemacht. Der Start war etwas nervös, weil wir auch noch nicht so viele Finalpartien in den Beinen haben, mit dem 4:2 kam die Lockerheit und wir haben nichts mehr anbrennen lassen. Vorne kam zudem noch das nötige Glück dazu“, sagte Kurath.

Schnelles Abhaken ist bei den Ossiachersee-Cracks nach einer schwachen Darbietung angesagt. Trainer Robert Moser: „Es hat von der ersten Minute einfach nichts zusammengepasst, da braucht man wenig analysieren oder diskutieren. Wenn man so agiert, wird man gegen Althofen nichts gewinnen.“ Spiel zwei steigt am Donnerstag (19.45 Uhr) in Steindorf.