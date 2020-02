Facebook

Kevin Schettina und Co. wollen Steindorf stürzen © Hermann Sobe

Zehn Tage hatte Grunddurchgangssieger Althofen nach dem Halbfinal-Sweep über Salzburg nun spielfrei. Zeit genug, um auf den Endspielgegner der „best-of-five“-Serie zu warten. Serienmeister Steindorf und Vorjahresfinalist Spittal gingen nämlich in die Vollen. Die Oberkärntner waren in jeder Partie in Front, Steindorf zog daheim zweimal den Kopf aus der Schlinge und erwachte im alles entscheidenden Spiel in Spittal. Der 8:2-Sieg war ein Statement, die Chancen auf den fünften Titel in Serie sind in Takt. „Ein Spiel das Selbstvertrauen gibt, wir sind erstmals in der Serie in Führung gegangen und haben die Chancen genutzt“, sagt Doppeltorschütze Markus Pöck und gibt damit eine Marschroute für Spiel eins morgen (17 Uhr) bei den Rhinos vor.