Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Steindorf holte sich den U12-Titel in souveräner Manier © KK/KEHV

Die Kärntner und Osttiroler Nachwuchscracks lieferten sich spannende Titelkämpfe, in zwei Altersklassen wird es jetzt so richtig ernst. In der U16 gibt es mit den Tarco Wölfen bereits einen Meister, die Klagenfurter bogen die Lienzer Eislöwen in Spielgemeinschaft mit Toblach mit 2:0- Siegen. Die Osttiroler stießen auch in der U12 als Lienz/Leisach bis ins Finale vor, da war gegen Titelverteidiger Steindorf jedoch nichts zu holen, die Ossiacher-See-Cracks gewannen die Serie 2:0. Die jungen Steindorfer brillierten die ganze Saison über mit einer Bilanz von +128 Toren im Grunddurchgang und einem Plus von 27 in nur vier Play-off-Spielen.