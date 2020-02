Facebook

Virgen will daheim zurückschlagen © Facebook/EC Virgen

Packender hätte das erste Spiel der Finalserie zwischen den Tarco Wölfen und den osttiroler Herausforderern aus Virgen kaum verlaufen können. Nach einer Minute stand es in Klagenfurt schon 1:1, zwischenzeitlich zogen die Wölfe auf 3:1 davon. Durch den Virgen-Treffer von Doppelpacker Kevin Holzer (18.) ging man mit einem 4:4-Remis in die erste Pause. Auf das Offensivspektakel sollte eine Abwehrschlacht folgen. Markus Zechners Powerplaytreffer zum 6:4 markierte in der 36. Minute die Vorentscheidung, den Rest erledigte Keeper Manuel Pernutsch. Am Samstag wandert die „Best-of-Five“-Serie erstmals nach Osttirol.