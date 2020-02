Facebook

P. Schellander erzierlte den 1:1 Ausgleichstreffer gegen Zauchen © (c) Hermann Sobe (SOBE HERMANN)

Nun ist es endlich so weit, die Play-offs im Kärntner Eishockey haben begonnen. Alles, was vorher war, ist vergessen, ab jetzt herrschen in diesem Sport andere Gesetze. Das beste Beispiel dafür sind wohl die St. Louis Blues, der amtierende NHL-Stanley-Cup-Sieger. Als letztes Team schafften sie im Vorjahr mit einem Kraftakt noch den Einzug ins Play-off und marschierten dort sensationell bis zum Titel.