Völkermarkt gewann 6:5 nach Overtime in Velden. Althofen zog mit dem 6:3 Sieg gegen Huben an Spittal vorbei und kann aus eigener Kraft auf Platz eins bleiben.

Velden - Völkermarkt © (c) Hermann Sobe (Hermann Sobe)

Drei Runden sind in der Division I noch zu spielen, dann beginnen die Play-offs. Der Sieger des Grunddurchganges wird mit einem Freilos im Viertelfinale belohnt. Sollte es zu keinen großen Überraschungen kommen, werden Althofen und Spittal dies unter sich ausmachen. Für die anderen Teams heißt es jetzt, sich in der Tabelle so zu positionieren, um eventuellen Angstgegnern auszuweichen. Velden hat wohl kaum mehr Chancen, die Rote Laterne abzugeben und muss gegen den Zweitplatzierten ran. Bei den Teams aus Steindorf, Völkermarkt, Huben und Salzburg ist von Platz drei bis sechs noch alles möglich. Da es zusätzlich noch um das Heimrecht geht, werden die folgenden Spiele sicher nicht auf die leichte Schulter genommen. Am Samstag gastiert Althofen in Spittal zum wahrscheinlich vorentscheidenden Spiel um Platz eins. Im Kampf um Platz vier empfängt Huben die Adler aus Völkermarkt, Velden möchte gegen die Salzburger wieder in Form kommen.