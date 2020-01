Steindorf besiegte Althofen im Finish 3:1. Salzburg überraschte in Völkermarkt mit einem 6:2 Sieg. Spittal machte gegen Velden in 20 Minuten alles klar.

Daniel Gasser erzielte für Steindorf das 2:1 © (c) Hermann Sobe (Hermann Sobe)

In Steindorf dürften sich die Wogen etwas geglättet haben. Nach turbulentem Saisonstart und den Diskussionen um Andreas Wiedergut, scheint wieder Ruhe im Verein eingekehrt zu sein. Neo-Trainer Robert Moser hat mit der Vorgabe, Tabellenplatz zwei nach dem Grunddurchgang zu erreichen, seiner Mannschaft ein klares Ziel vermittelt. Und das setzten seine Cracks auch derzeit souverän in die Tat um. Die Ossiacher haben ihre letzten vier Partien gewonnen und befinden sich derzeit auf Tabellenplatz drei. Am Samstag konnten die Steindorfer im Spitzenspiel der Runde ihren direkten Konkurrenten Althofen mit 3:1 sprichwörtlich niederringen.