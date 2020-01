Facebook

AUT , EBEL, EC VSV- KAC © (c) Hermann Sobe (Hermann Sobe)

Mit dem Neuen Jahr beginnt im Kärntner Eishockey die heiße Phase um die begehrten Play-off-Plätze. Da bis zum 31. Jänner alle Partien des Grunddurchganges gespielt werden müssen, gibt es für einige Teams noch Englische Wochen. In der Division II wird heuer erstmals eine regional übergreifende Finalrunde ausgetragen. Dabei qualifizieren sich aus den Regionen Mitte und Ost die jeweils besten drei Teams, aus dem Westen der Gruppen Erste und Zweite. Per Losentscheid werden die Viertelfinalpaarungen gebildet, danach geht es mit Semifinale und Finale weiter um den Kärntner Meister der zu küren. Den Westen dominieren der EC Virgen und der UEC Lienz, in der Region Mitte geben der EC Feld am See, ELV Zauchen und die Spittal Ultras den Ton an, und im Osten haben neben den Tarco Wölfen und St. Marein der EHC Althofen beste Aussichten sich für die Play-offs zu qualifizieren.