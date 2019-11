Facebook

Im KAC Vip Club der Messehalle 6 herrschte nach dem Turnier gute Stimmung. Die Band "Why Cry Johhny" sorte für eine gelungene musikalische Untermalung der Abendveranstaltung. Alle Anwesenden genossen nicht nur die legendären Pop Cover-Hymnen, sonder auch das ausgezeichnete Buffet. Wer sich hier aufhielt, war vollauf zufrieden, und die Ergebnisse der Manschaften rückten deutlich in den Hintergrund.

Ganz ohne Fachsimpelei ging es jedoch nicht ganz. Spielerische Höhepunkte und technische Faux pass wurden diskutiert und bis ins Detail analysiert. Alle waren sich einig, die Eishockey Business Challenge der Kleinen Zeitung war eine Top Veranstaltung. Und jeder der Spieler freute sich jetzt schon auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr.

Mit Trauma Salbe zum Erfolg

In der 9. Auflagee der EBC gab es heuer wieder einen neuen Champion. Das Team Sonnentor Business Teifl kührte sich in einem spannenden Finale zum erszen Mal zum Sieger. "Im verten Anlauf ware es endlich soweit" so die KAC Legende Erich Solderer, . Voller Freude stemmten die Jungs den Pokal, der schon an den Stanley Cup erinnert, in die Höhe. Das Geheimnis des Erfolges konnte dem EX KAC Stürmer Günter Koren entlockt werden. "Trauma Salbe, die Rote, in unserem Alter tut uns alles weh."

Blaus Hose verhindert den Sieg

Als fairer Verlierer seigten sich die Akteure von Team Lam Icebears. Marco Richter, lobte seine Mitspieler und stellte den Spass am Eishockey in den Vordergrund der Veranstaltung. "Der große Unterschied war meine Hose. Wenn du es gewohnt bist in ROT zu spielen, ist es echt schwer mit einem Blauen Überzug die beste Leistung abzurufen" meinte er KAC Star scherzend.

Kleine persönliche Erfolge

Michi Kummerer von MJK Sportmarketing, Veranstalter der EBC, war mit seiner Mannschaft zwar nicht im Titelkamp involviert, feierte aber einen persönlichen Erfolg. Im Spiel gegen die Humanumed ------- konnte er den spielentscheidenden "Gamewinner" zum 1:0 beisteuern. Spaßhalber meinte er; " wir haben die Wings nur deshalb geschlagen, weil ihr Captain (Dr. Georg Lajtai, Ärztlicher Leiter Privatklinik Maria Hilf) nicht auf der Bank stand.

Netzwerk Sport

Auf den Punkt gebracht kann man sagen, dass die Eishockey Business Challenge der Kleinen Zeitung eine hervoragend organisierte Veranstaltung ist. Die Platform Eishockey wird genützt um Sport mit Business zu verbinden. Obwohl jedes Team vom Titel träumt, steht der Spaß deutlich im Vordergrund de Networking Events. Wir freuen uns auf eine weitere Augflage 2020.