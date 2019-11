Der KEHV bietet erstmals eine Tormnntrainer Ausbildung an. Ziel ist, die Basisarbeit in den Vereinen zu verbessern.

Der Kärntner Eishockeyverband installiert eine Torhüter-Ausbildung © Privat

Was bei den großen Eishockey Nationen schon seit Jahrzehnten Programm ist, versucht der KEHV heuer erstmals schrittweise aufzubauen. Junge Goalie-Talente sollen in ihren regionalen Heimatvereinen besser ausgebildet werden.



Anstatt die Vereine einzeln für ein Training zu besuchen bietet der KEHV eine Tormanntrainer Ausbildung in mehreren Abschnitten an. Das Erste der drei vorgesehenen Module wurde bereits absolviert. Tormann ist schon lange keinen reine Männersache mehr. So war fast ein Drittel der Teilnehmer weiblich. Themen wie „basic scating“, „basic shots“ oder „Grundstellung“ standen an der Tagesordnung. „Ein gutes Fundament ist enorm wichtig, jeder Top Goalie arbeitet immer wieder an den einfachen Dingen“, so Gerd Prohaska.



Dem Ex Meister Goalie ist die Nachhaltigkeit dieser Ausbildung wichtig. Die kleineren Vereine haben so die Möglichkeit ein gezieltes Tormanntraining anzubieten. Dadurch sollen junge Keeper früher das Basiskönnen erlangen. Prohaska weiß wovon er redet,“die Arbeit an der Basis begleitet dich ein ganzes Tormann-Leben lang“.



Da quer durch alle Ligen einen Goalie-Mangel nicht zu übersehen ist, erhofft sich der KEHV Anreize für diese Position schaffen zu können. Ein kärntenweit breiteres Angebot soll langfristig mehr Torleute hervorbringen. In den nächsten fünf Jahren will man soweit sein, dass davon sogar die zwei großen Vereine KAC und VSV profitieren könnten. „Durchschnittlich fängt ein Kind mit acht Jahren an zwischen den Pfosten zu stehen. Bekommt es ab dieser Zeit eine solide Ausbildung, ist der Wechsel zu den Bundesligisten sicher ein Thema,“ so Prohaska.



Mit dieser fundierten Ausbildung beweist der KEHV einmal mehr seine Vorreiterrolle in Sachen Innovation. Als einziger Landesverband bietet er diese Ausbildung an.