Fehlt Ihnen ein Name in dieser Liste bzw. kennen Sie weitere Geburtstagskinder? Dann mailen Sie uns bitte einfach Namen und Geburtsdatum und wann/wo er/sie in Kärnten als AthletIn und/oder FunktionärIn aktiv war bzw. ist: sportktn@kleinezeitung.at

Montag, 14. August 2023

Albin Ouschan, 33

Billard, zweifacher Weltmeister, Ex-Weltranglisten-Erster, mehrfacher Teilnehmer Mosconi Cup, 14.8.1990

Vasily Klimov, 18

Leichtathletik, Sprinter KLC, U20-EM-Teilnehmer, 14.8.2005

Magdalena Rabitsch, 20

Beachvolleyball, Volleyball, Ex-ATSC Wildcats, 14.8.2003

Kurt Peterle, 77

ehemaliger Vzbgm., Ruderpräsident. 14. 8. 1946

Daniel Huber, 45

Fußball, Ex.Tormann Spittal, Rapid Lienz. 14.8.1978

Bernhard Walzl, 31

Fußball, Maria Saal, Treibach, aktuell Grafenstein 14.8.1992

Dienstag, 15. August 2023

Jasmin Lisic, 56

Fußball, Ex-Bleiburg, St. Andrä, 15.8.1967

Klaus Ofner, 55

Nordische Kombination, Olympia-Bronze 1994 im Team, WM-Gold 1991 im Team und Bronze im Einzel. 15.8.1968

Gerhard Unterluggauer, 47

Eishockey, Ex-Verteidiger und Trainer EC VSV, österreichischer Rekordteamspieler, 15.8.1976

Tyler Scofield, 39

Eishockey. Ex-Stürmer EC KAC 2010 – 2014, 15.8.1984

Gunnar Fest, 31

Fußball, Ex-Feldkirchen, Vienna, FC Kärnten. 15.8.1992

Manuel Schüttelkopf, 28

Fußball, Kapitän von SV St. Jakob/Ros. 15.8.1995

Mittwoch, 16. August 2023

Werner Oberrisser, 64

Fußball, Ex-Bundesligakicker Austria Klagenfurt, Trainer. 16.8.1959

Gerhard Pappler, 62

Fußball, Ex-Kicker Austria Klagenfurt, St. Veit. 16.8.1961

Regan Stocco, 48

Eishockey, Ex-Legionär beim EC VSV 1996/97. 16.8.1975

Wolfgang Wachernig, 48

Fußball, Ex-Spieler Friesach, SAK, St. Veit. 16.8.1975

Anna Gasser, 32

Snowboard, Big-Air, Doppel-Olympiasiegerin 2018 in Pyeongchang und 2002 in Peking, zweifache Weltmeisterin 2017 und 2023. 16. 8. 1991

Patrick Lausegger, 32

Fußball, Ex-Verteidiger beim SAK. 16.8.1991

Marco Schwarz, 28

Ski Alpin, Olympia-Silber 2018 in Pyeongchang (Team), Weltmeister 2021 (Kombination), Dreifach-Gold Youth Olympics 2012. 16.8.1995

Donnerstag, 17. August 2023

Thomas Koch, 40

Eishockey, Es-Stürmer EC KAC, Lulea, Salzburg. 17.8.1983

Niklas Wetzl, 22

Eishockey, Verteidiger beim EC VSV, 17.8.2001

Bernhard Schicho, 69

Ex-Mountainbike-Präsident österr. Radsportverband, Veranstalter der MTB EM 1992 in Möllbrücke. 17.8.1954

Philipp Hütter, 33

Fußball, Ex-Spieler Austria Klagenfurt, 17.8.1990

Freitag, 18. August 2023

Christian Grimschitz, 44

Fußball, Obmann SK Treibach, 18.8.1979

Karl Sommerauer, 58

Fußball, Ex-Spieler Austria Klagenfurt, Trainer. 18.8.1965

Eva Herzog, 17

Mountainbike Cross Country, WM-Teilnehmerin 2023, RC Arbö Askö Omya Villach, 18.8.2006

Markkus Keel, 28

Volleyball, Ex-Aufspieler SK Aich/Dob, 18.8.1995

Christof Reichmann, 30

Fußball, ASV, Völkermarkt, Maria Saal, Wölfnitz. 18.8.1993

Samstag, 19. August 2023

Denis Houle, 65

Eishockey, Ex-Legionär EC VSV. 19.8.1958

Gerhard Thomasser, 61

Eishockey, Ex-Tormann beim EC VSV. 19.8.1962

Franz Sadjak, 59

Fußball, Ex-Spieler SAK. 19.8.1964

Christian Kircher, 56

Fußball, Ex-Spieler Austria Klagenfurt, Wr. Sportclub, Pressesprecher Bundesliga, nun RB Salzburg. 19.8.1967

Thomas Valtiner, 40

Eishockey, Ex-Tormann Spittal, Steindorf, Velden, Huben. 19.8.1983

Sonntag, 20. August 2023

Jean-Philippe Lamoureux, 39

Eishockey, US-Tormann beim EC VSV, vorher Laibach, Vienna, Salzburg, 20.8.1984

Markus Morgenstern, 42

Fußball, Ex-Kicker Lendorf. 20.8.1981

Fehlt Ihnen ein Name in dieser Liste bzw. kennen Sie weitere Geburtstagskinder? Dann mailen Sie uns bitte einfach Namen und Geburtsdatum und wann/wo er/sie in Kärnten als AthletIn und/oder FunktionärIn aktiv war bzw. ist: sportktn@kleinezeitung.at