Montag, 7. August 2023

Christian Rainer, 31

Volleyball, Zuspieler bei SK Aich/Dob, 7.8.1992

Josef Hrstic, 60

Fußball, Austria Klagenfurt, GAK, Salzburg, Bad Bleiberg. 7.8.1963

Dietmar Juvan, 58

Eishockey, Ex-Verteidiger EC VSV. 7.8.1965

Dienstag, 8. August 2023

Igor Ogris, 53

Fußball, SAK, FC Kärnten, über 100 Spiele in der 2. Liga. 8.8.1972

Stefan Dareb, 45

Kanu, Ex-Obmann Klagenfurt. 8.8.1978

Mittwoch, 9. August 2023

Hermann Dorfer, 55

Fußball, 2. Liga, Spittal, Gmünd, Rothenthurn, 9.8.1968

Bernd Spitzer, 45

Fußball, Vökermarkt, Austria Klagenfurt, WAC-St. Andrä, 9.8.1978

Johannes Isopp, 39

Fußball, Spittal, St. Veit, SAK, Austria Klagenfurt, VSV. 9.8.1984

Angelov Svetlozar, 31

Fußball, SAK, Treibach, Völkermarkt. 9.8.1992

Donnerstag, 10. August 2023

Herwig Natmessnig, 42

Kanu, Wildwasser, Nina Warrior. 10.8.1981

Klaus Drescher, 36

Mister Universum Bodybuilding-Weltmeister. 10.8.1987

Daniel Gasser, 35

Eishockey, VSV, Kapfenberg. 10. 8. 1988

Sam Gagner, 34

Eishockey, KAC (2012/13, Lockout), 10.8.1989

Freitag, 11. August 2023

Walter Grabul, 75

Leichtathletik; mehrfacher österreichischer Meister (Mittelstrecke), Motor des KLC, Ktn. Leichtathletikverband. 11.8.1948

Dave Shand, 67

Eishockey, kanadischer Verteidiger, dreifacher Meister mit dem KAC, 1985 – 1989, 11.8.1956

Kelly Glowa, 60

Eishockey, kanadischer Stürmer EC VSV, 1996/97. 11.8.1963

Maria Theurl-Walcher, 57

Skisport, Langläuferin aus Thal/Assling, WM-Bronze 1999 über 15 Kilometer Freistil, 11.8.1966

Christian Kraiger, 50

Fußball, Austria Salzburg, GAK, Braunau, Admira, SAK, 11.8.1973

Samstag, 12. August 2023

Peter Shier, 68

Eishockey, kanadischer Verteidiger beim EC KAC, 1983/84. 12.8.1955

Sonntag, 13. August 2023

Darko Djukic, 43

Fußball, 122 Spiele in der slowenischen Prva Liga, VSV, Ferlach. Nun Trainer beim SAK, 13.8.1980

Roman Gaspersic, 39

Fußball, Sachsenburg, Steinfeld, Greifenburg, Lind. 13.8.1984

Nicky Watzek, 38

Leichtathletik, KLC, LC Villach, Diskus, Kugel, Mehrkampf, oftmalige Staatsmeisterin. 13.8.1985

Christian Steiner, 20

Langlauf, Askö Villach, 13.8.2003

