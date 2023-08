"Ich habe der Mama gesagt, ich will was Gscheites lernen, nicht immer nur in den Funparks neben der Skipiste herumfahren, und schon hat sie mich beim Freestyle Club Villach angemeldet und jetzt springe ich hier auf der Waterramp", erzählt Moritz Scholz, stellt seine Ski auf der Anlaufmatte gerade und landet nach einem Rückwärtssalto im Föderlacher Baggersee.