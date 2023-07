Fehlt Ihnen ein Name in dieser Liste bzw. kennen Sie weitere Geburtstagkinder? Dann mailen Sie uns bitte einfach Namen und Geburtsdatum und wann/wo er/sie in Kärnten als AthletIn und/oder FunktionärIn aktiv war bzw. ist: sportktn@kleinezeitung.at

Montag, 17. Juli 2023

Adonis Gonzalez, 29

Handball, SC Ferlach, Teamspieler der Dominikanischen Republik, 17.7.1994

Markus Müller, 21

Skisprung, SG Klagenfurt, 17.7.2002

Harald Fülöp, 52

Eishockey, Ex-KAC, CE Wien, Trainer DEBL Ice Cats Linz, 17.7.1971

Anna Carina Kristler, 35

Fußball, Ex-Torfrau aus Kötschach, spielte im Nationalteam und bei Sturm Graz, aktuell Tormanntrainerin bei Sturm, 17.7.1988

Dejan Verdel, 31

Fußball, Ex-Mittelfeldspieler SAK, Eberndorf, Bleiburg, 17.7.1992

Fabian Hafner, 30

Fußball, Ex-Abwehrspieler, WAC/St. Andrä, Wacker Innsbruck, Grödig, ATSV Wolfsberg, Austria Klagenfurt, 17.7.1993

Dienstag, 18. Juli 2023

Engelbert Linder, 61

Eishockey, EC-VSV-Legende, über 700 Spiele für Blau-Weiß, vierfacher Meister, 18.7.1962

Christian Dietrichsteiner, 57

Fußball, Ex-Torhüter Feldkirchen, Austria Klagenfurt, VSV, FC Kärnten, 18.7.1966

Jan Mertzig, 53

Eishockey, Ex-Verteidiger, KAC (1999 – 2002), WM-Gold mit Schweden 1998, NHL (New York Rangers 1998/99), 18.7.1970

Felix Oschmautz, 24

Kanu, Kajakverein Klagenfurt, EM-Silber 2023 Kajak-Cross, EM-Bronze 2022 K1-Slalom und Extreme Slalom. 18.7.1999

Mittwoch, 19. Juli 2023

Magdalena Lobnig, 33

Rudern, VST Völkermarkt, Olympia-Bronze 2020 in Tokio, WM-Bronze 2018 und 2017, EM-Gold 2016, EM-Silber 2013, 2018 und 2020, jeweils im Einer, 19.7.1990

Mattea Pölzl, 23

Klettern, ÖAV Villach, 19.7.2000

Scott Hotham, 39

Eishockey, Ex-Verteidiger aus Ontario, EC VSV (2012 – 2014), 19.7.1984

Daniel Oberländer, 35

Fußball, Ex-Verteidiger, FC Kärnten, WAC/St. Andrä, zuletzt St. Michael/Lav., 19.7.1988

Anna Kienzer, 33

Skisprung, Karriereende 2010, 19.7.1990

Vahid Muharemovic, 28

Futsal-Nationalteam, Fußball, u.a. Austria Klagenfurt, Völkermarkt, Dellach/Gail, Treibach, 19.7.1995

Donnerstag, 20. Juli 2023

Dominik Baumgartner, 27

Fußball, seit 2019 Verteidiger RZ Pellets WAC, davor Horn, Grödig, Wacker Innsbruck, Bochum, 20.7.1996

Nico Grubor, 23

Fußball, Torhüter Regionalligst ASK Klagenfurt, 20.7.2000

Christian Modre, 57

Fußball, Ex-Stürmer Völkermarkt, VSV, Feldkirchen. 20.7.1966

Klaus Brandstätter, 56

Schwimmverein Wörthersee, Obmann, 20.7.1967

Eric Akoto, 43

Fußball, Ex-Verteidiger aus Togo (56 Spiele fürs Nationalteam), u.a. GAK, Austria Wien und Austria Klagenfurt, 20.7.1980

David Hebenstreit, 37

Fußball; Ex-Verteidiger Feldkirchen. 20.7.1986

Freitag, 21. Juli 2023

Jutta Rath, 27

Karate, Inoue-ha Karate-do Feldkirchen, 21.7.1996

Wolfgang Wilscher, 56

Fußball, Ex-Spieler, nun Trainer, aktuell SV Dellach/Gail, 21.7.1967

Christian Perthaler, 55

Eishockey, Ex-Stürmer, EC KAC (1995 – 1998, 1999 – 2001), Innsbruck, Zell, Feldkirch, Linz, aktuell Eishockey-Manager. 21.7.1968

Christoph Morgenstern, 44

Fußball, Ex-Stürmer Bad Bleiberg, Lustenau (2. Bundesliga), aktuell Trainer FC Lendorf, 21.7.1979

Marjan Kropiunik, 35

Fußball, Ex-Spieler, St. Veit, SAK, Lienz, 21.7.1988

Marcel Probst, 27

Fußball; Ex-Verteidiger, Salzburg, Liefering, Pasching, Austria Klagenfurt, 21.7.1996

Samstag, 22. Juli 2023

Jonathan Scherzer, 28

Fußball, seit 2020 Verteidiger beim RZ Pellets WAC, zuvor Admira Wacker, 22.7.1995

Peter Koncilia, 74

Fußball; Ex-Spieler Austria Klagenfurt, Wattens, SSW Innsbruck, Kreta, 6facher Teamspieler. 22.7.1949

Brad Schlegel, 55

Eishockey, Ex-Verteidiger EC VSV (1994/95, 1996 – 2000), 55 NHL-Spiele (Washington, Calgary), DEL (Hannover, Köln), Team Canada, Olympia-Silber 1992 und 1994, WM-Silber 1991. 22.7.1968

Christian Petschenig, 50

Fußball, Ex-Spieler Völkermarkt, SAK (2. Bundesliga), 22.7.1973

Heimo Lindner, 50

Eishockey, Ex-Stürmer, EC KAC (1995 – 1999, 2004 – 2006), Feldkirch, Innsbruck, 22.7.1973

Almedin Hota, 47

Fußball, Ex-Mittelfeldspieler FC Kärnten, LASK, Admira Wacker, Welzenegg, Austria Klagenfurt, 21facher Teamspieler von Bosnien-Herzegowina, 22.7.1976

Marco Ganster 42

Eishockey, EV Zeltweg, EHC Althofen. 22.7.1981

Sonntag, 23. Juli 2023

Gert Port, 55

Ruderer, Teilnahme an den Olympischen Spielen 1992 in Barcelona (Doppel-Vierer), 23.7.1968

Marin Sebalj 39

Handball, Ex-Spieler SC Ferlach. 23.7.1984

