Fehlt Ihnen ein Name in dieser Liste bzw. kennen Sie weitere Geburtstagskinder? Dann mailen Sie uns bitte einfach Namen und Geburtsdatum und wann/wo er/sie in Kärnten als AthletIn und/oder FunktionärIn aktiv war bzw. ist: sportktn@kleinezeitung.at

Montag, 24. Juli 2023

Gerald Ressmann, 53

Eishockey, Ex-Spieler, EC VSV, Wien, KAC, nun Trainer. 24.7.1970

Siegfried Kreulitsch, 61

Fußball, 2. Division, über 130 Spiele für VSV und Spittal. 24.7.1962

Christer Olsson, 53

Eishockey, NHL-Spieler (St. Louis, Otawa), Teamspieler in Schweden, mit KAC Meister als Spieler (1999/00) und Trainer (2012/13). 24.7.1970

Josef Sulzbacher, 47

Eishockey, unter anderem Tarco Wölfe. 24.7.1976

Thomas Hinum, 36

Fußball, Ex-Spieler bei FC Kärnten, Rapid, Ried. 24.7.1987

René Seebacher, 35

Fußball, Ex-Spieler bei FC Kärnten, Admira Wacker, Hartberg. 24.7.1988

Dienstag, 25. Juli 2023

Arturs Kulda, 35

Eishockey, Verteidiger beim EC VSV, 25.7.1988

Arnold Kohlweg, 80

Fußball, ehemaliger Spieler, Schiedsrichter, Funktionär. 25.7.1943

Franz Stranig, 60

Stocksport EV Rottendorf; Vizeweltmeister, mehrfacher Europacupsieger und Europameister. 25.7.1963

Hartwig Zagler, 58

Fußball, Ex-Tormann Lendorf, Spittal. 25.7.1965

Mario Krassnitzer, 48

Fußball, Ex-Bundesligatorhüter, u.a. Spittal, LASK, GAK, Austria Lustenau, Altach. 25.7.1975

Alexander Huber, 38

Volleyball, Beach-Volleyball. Fünfacher Teamspieler, Olympia-Teilnehmer 2016, mehrfacher WM-Teilnehmer und österreichischer Meister.

Donnerstag, 27. Juli 2023

Andrew Desjardins, 37

Eishockey, Stanley-Cup 2015 mit Chicago, Stürmer beim EC VSV, 27.7.1986

Hubert Millonig, 76

Leichtathletik, Trainer von unter anderem Dietmar Millonig, Wolfgang Konrad und Robert Nemeth, 27.7.1947

Stefan Schwendinger, 29

Fußball, Ex-Spieler bei WAC, Austria Klagenfurt, Liefering. 27.7.1994

Freitag, 28. Juli 2023

Sebastian Soto, 23

Fußball, Mittelstürmer bei Austria Klagenfurt, 28.7.2000

Franz Hasil, 79

Fußball, Ex-Kicker unter anderem Rapid, Schalke, Europacupsieger mit Feyenoord Rotterdam, Austria Klagenfurt, Spittal. 28.7.1944

Tony Collard, 62

Eishockey, Holländer, 1985 bis 1989 beim KAC. 28.7.1961

Norbert Kostel, 57

Rad; mehrfacher österreichischer Meister, Teilnehmer bei Olympia 1988 in Seoul. 28.7.1966

Martin Schumnig, 34

Eishockey, Ex-Verteidiger EC KAC. 28.7.1989

Sabine Schöffmann, 31

Snowboard, WM-Silber und WM-Bronze 2023, sechs Einzel- und zwei Teamsiege im Weltcup, 28.7.1992

Samstag,29. Juli 2023

Raphael Schifferl, 24

Fußball, Verteidiger beim RZ Pellets WAC, 29.7.1999

Dieter Kalt sen., 82

Eishockey, EC KAC, Ex-ÖEHV-Präsident, IIHF Hall of Fame. 29.7.1941

Atdhe Nuhiu, 34

Fußball, unter anderem Austria Kärnten,Ried, Rapid, Sheffield Wednesday, Altach. 29.7.1989

Sonntag, 30. Juli 2023

Jesper Jensen Aabo, 32

Eishockey, dänischer Verteidiger beim EC KAC, 30.7.1991

Günther Koren, 61

Eishockey, Ex-EC KAC, Wien. 30.7.1962

Norbert Domnik, 59

Triathlon, Ironman, Militärweltmeister 2004, Teilnehmer bei Olympia 2004 in Athen. 30.7.1964

Marko Wieser, 51

Fußball. Ex-Stürmer, nun gf. Präsident beim SAK. 30.7.1972

Alexander Payer, 28

Fußball. Tormann Treibach. 30.7.1995

