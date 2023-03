Der Kärntner Werner Müller ist mittlerweile 56 Jahr alt. Gewonnen hat er fast alles. Europameistertitel, Staatsmeister-Titel (Enduro und Motocross), Internationaler Hallencross-Sieger (Wien, München, Brünn, Zürich), Auszeichnungen zum Motorsportler und Motorradsportler des Jahres. Bezahlt hat es auch mit seinem geschundener Körper, seine Knochen halten gerade noch. Aber kein Grund, am letzten März-Wochenende nicht seine 43. (!) Motorsportsaison in Angriff zu nehmen. Freilich ist sein Körper zwar nicht mehr ganz so fit, aber für schnelle Runden im Endurosport reicht es immer noch. Und wenn einstige Gegner, heute zumeist als Teamchefs ihren Sprösslingen Zeitenlisten unter die Nase reiben und darauf hinweisen, dass ein gewisser Müller vom Krappfeld mit dem hohen Alter schneller war, freut das Müller ungemein.