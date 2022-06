Eine herausragende Saison in der Bundesliga, die erst im Halbfinal-Derby gegen Villach endete, können die Damen des SCO Bodensdorf kommende Woche in der „Europe Trophy“ krönen. Nachdem der internationale Neueinsteiger schon die erste Gruppenphase in Tschechien überstand, steigt vom 17. bis 19. Juni das „Grand Final“. Abermals geht es dafür nach Tschechien, diesmal nach Havirov.