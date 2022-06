In der Unterliga West fällt die Entscheidung über den Meistertitel und den Aufstieg in die Kärntner Liga in der letzten Runde. Tabellenführer Landskron siegte gegen den Dritten Lind sicher mit 3:0, präsentierte sich beim Erfolg äußerst giftig. Die Grün-Weißen liegen damit weiter einen Punkt vor den Blau-Weißen. Der VSV siegte in Seeboden 3:1.